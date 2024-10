Ascolti in crescita per i telegiornali italiani: il Tg1 perde spettatori, il Tg5 guadagna terreno (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella stagione autunnale 2024-2025, i telegiornali italiani mostrano un incremento significativo di Ascolti, secondo un report dello Studio Frasi sui dati Auditel pubblicato dal Sole24 Ore. Tra il 15 settembre e il 19 ottobre, i telegiornali tradizionali riescono a mantenere una buona audience, nonostante la crescente diffusione delle notizie attraverso dispositivi mobili. Questi risultati, in parte, sono attribuibili a eventi sportivi importanti e alla crescente incertezza causata da conflitti internazionali che catturano l’attenzione del pubblico, portando a un ritorno alla televisione per informazioni e intrattenimento. L’andamento degli Ascolti: un’analisi dettagliata Durante il periodo considerato, il numero medio di telespettatori è aumentato di 256.893 unità , con picchi di 358.515 spettatori in prima serata. Gaeta.it - Ascolti in crescita per i telegiornali italiani: il Tg1 perde spettatori, il Tg5 guadagna terreno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella stagione autunnale 2024-2025, imostrano un incremento significativo di, secondo un report dello Studio Frasi sui dati Auditel pubblicato dal Sole24 Ore. Tra il 15 settembre e il 19 ottobre, itradizionali riescono a mantenere una buona audience, nonostante la crescente diffusione delle notizie attraverso dispositivi mobili. Questi risultati, in parte, sono attribuibili a eventi sportivi importanti e alla crescente incertezza causata da conflitti internazionali che catturano l’attenzione del pubblico, portando a un ritorno alla televisione per informazioni e intrattenimento. L’andamento degli: un’analisi dettagliata Durante il periodo considerato, il numero medio di teleè aumentato di 256.893 unità , con picchi di 358.515in prima serata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agcom: Osservatorio su comunicazioni, Tg1 delle 20 il più visto nel primo semestre 2024 - Nel primo semestre 2024 il Telegiornale (Tg) più visto è il Tg1 delle 20 (con 4,45 milioni di ascolti giornalieri), seguito dal Tg5 ... (agenzianova.com)

Manovra, salta il taglio del canone e il governo chiede di risparmiare. Ascolti, Rai2 e Rai3 tracollano nel prime time - Mentre seconda e terza rete segnano rispettivamente -10 e -12 per cento di telespettatori, nella prima bozza di manovra non c’è il rifinanziamento del taglio del canone che era stato voluto dalla Lega ... (editorialedomani.it)

Tv: crescono ascolti telegiornali, migliore performance per Mentana, Tg1 resta più visto - Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Nell'autunno caldo dell'informazione televisiva italiana, buone notizie per i telegiornali del Paese. Secondo lo Studio Frasi sui dati Auditel pubblicato oggi dal Sole24 Or ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)