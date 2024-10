Anche l’agricoltura va sott’acqua: “Gravi danni alle colture orticole” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cesena, 23 ottobre 2024 – Piogge intense e fenomeni atmosferici estremi hanno compromesso le colture nel cesenate e lungo la costa dove si registrano danni ingenti. Particolarmente colpite le aree di Cesenatico e Gatteo Mare dove la pioggia è scesa insistentemente nella giornata di sabato scorso. Nella zona costiera un cumulo di 126 millimetri di acqua piovana ha causato allagamenti in varie zone agricole e residenziali. Ma il maltempo non ha risparmiato neAnche l’entroterra. Le Gravi piogge di sabato, annunciate dall’allerta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi e danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le precipitazioni eccezionali hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree pedecollinari e montane. Ilrestodelcarlino.it - Anche l’agricoltura va sott’acqua: “Gravi danni alle colture orticole” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cesena, 23 ottobre 2024 – Piogge intense e fenomeni atmosferici estremi hanno compromesso lenel cesenate e lungo la costa dove si registranoingenti. Particolarmente colpite le aree di Cesenatico e Gatteo Mare dove la pioggia è scesa insistentemente nella giornata di sabato scorso. Nella zona costiera un cumulo di 126 millimetri di acqua piovana ha causato allagamenti in varie zone agricole e residenziali. Ma il maltempo non ha risparmiato nel’entroterra. Lepiogge di sabato, annunciate dall’rta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi esu tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le precipitazioni eccezionali hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree pedecollinari e montane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo e colture : gravi danni in campagna - tra campi allagati e frane - Il maltempo che si è abbattuto tra sabato e domenica anche sulla provincia di Modena ha provocato seri danni in campagna. E’ quanto riporta Coldiretti Modena nel tracciare un primo bilancio che evidenzia un situazione a macchia di leopardo dal nord al sud della provincia. "A subire i danni –... (Modenatoday.it)

Danni a colture e uva : "Nubifragio e città bloccata. Tavolo sulle infrastrutture" - Nel Senese, il maltempo ha interessato soprattutto il capoluogo e la vicina zona di Sovicille. . Il pensiero e il ringraziamento della Cgil va ai lavorati pubblici e privati che si sono impegnati alacremente per riportare la situazione alla normalità e in particolare ai dipendenti di Protezione civile, Provincia e Comune che operano, tra l’altro, in condizione di carenza di organico. (Lanazione.it)

Abruzzo - abbattimento 469 cervi per “danni alle colture” - premi da 50 a 250€ per ogni esemplare ucciso : “Si sparerà anche a cuccioli e femmine gravide - è disumano” - Emanuele Imprudente, vicepresidente regionale in quota Lega con delega all’Agricoltura, alla Cacc . La Regione Abruzzo ha approvato il “Calendario venatorio regionale” per il 2024/2025, un programma per il contenimento delle popolazioni di cervo che prevede l'abbattimento di 469 tra cervi e cerbiatti. (Ilgiornaleditalia.it)