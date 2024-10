Ilrestodelcarlino.it - Allarme bomba all’aeroporto Birmingham, voli sospesi: paura per i bolognesi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – L’aeroporto di, in Inghilterra, ha temporaneamente sospeso le operazioni mentre gli agenti di polizia indagano su un veicolo sospetto, hanno dichiarato l'aeroporto e la polizia delle West Midlands. Sono attimi di grandeper i tantissimiche stanno rientrando dopo la partita di ieri sera del Bologna contro l’Aston Villa in Champions League. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l'aeroporto è stato evacuato dopo essere stato avvisato del veicolo "come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale". L'aeroporto ha dichiarato su X che "la polizia delle Midlands Occidentali si sta occupando di un incidente" presso la struttura e che "le operazioni aeroportuali sono influenzate", e ai passeggeri è stato chiesto di stare lontani dal terminal.