Al via la nuova stagione di basket integrato della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 23 ottobre 2024 – Il progetto di Basket integrato della Scuola Basket Arezzo è sempre più inclusivo. La società aretina ha dato il via alla tredicesima edizione di un percorso rivolto ai ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali che, giocando a pallacanestro, hanno l'opportunità di vivere occasioni di incontro, socializzazione e sviluppo di nuove abilità. Il valore di questo percorso, promosso con il rinnovato sostegno di Bm Centro Tecnico e con la collaudata collaborazione con Caritas Diocesana e con All Stars Arezzo Onlus, è testimoniato dal coinvolgimento di nuove associazioni negli allenamenti della stagione 2024-2025 che ha permesso di incrementare il numero di cestisti impegnati sul parquet del palasport Estra "Mario d'Agata".

