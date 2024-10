Ad Avezzano nasce la guida per la sicurezza: 10 consigli per prevenire le truffe agli anziani (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’iniziativa volta a tutelare gli anziani e sensibilizzare la comunità contro le truffe ha preso avvio ad Avezzano. Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” ha presentato in una riunione informativa un decalogo di suggerimenti per contrastare le frodi, in particolare quelle perpetrate ai danni degli anziani. Il documento, intitolato “10 consigli per sentirvi sicuri”, è stato distribuito nella Sala Irti durante un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 100 cittadini. Il progetto “comunità coesa, città più sicura” La presentazione del decalogo segna l’inizio di una serie di eventi volti a sensibilizzare la popolazione di Avezzano sui rischi delle truffe, particolarmente quelle rivolte agli anziani. Gaeta.it - Ad Avezzano nasce la guida per la sicurezza: 10 consigli per prevenire le truffe agli anziani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’iniziativa volta a tutelare glie sensibilizzare la comunità contro leha preso avvio ad. Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” ha presentato in una riunione informativa un decalogo di suggerimenti per contrastare le frodi, in particolare quelle perpetrate ai danni degli. Il documento, intitolato “10per sentirvi sicuri”, è stato distribuito nella Sala Irti durante un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 100 cittadini. Il progetto “comunità coesa, città più sicura” La presentazione del decalogo segna l’inizio di una serie di eventi volti a sensibilizzare la popolazione disui rischi delle, particolarmente quelle rivolte

