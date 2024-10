Verso il nuovo stadio Milan-Inter a San Siro, ma resta l'incognita sul prezzo (Di martedì 22 ottobre 2024) I piano presentato sei anni fa sembra pronto a decollare, ma le due squadre non scioglieranno la riserva finché l'Agenzia delle Entrate non avrà chiarito il prezzo del vecchio Meazza Ilgiornale.it - Verso il nuovo stadio Milan-Inter a San Siro, ma resta l'incognita sul prezzo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I piano presentato sei anni fa sembra pronto a decollare, ma le due squadre non scioglieranno la riserva finché l'Agenzia delle Entrate non avrà chiarito ildel vecchio Meazza

Nuova trovata della maggioranza per spingere il concordato biennale : verso ravvedimento a prezzo di saldo per chi ha evaso e ora aderisce - Cambia poco: il contribuente infedele ne uscirebbe pagando il 5% della cifra evasa. Chi sparisce dopo la prima tranche decadrebbe dal beneficio e vedrebbe iscrivere a ruolo gli importi ancora dovuti più sanzioni e interessi. L’erario si dovrebbe accontentare di pochi soldi, dunque. Nella girandola di numeri ci si perde, ma basta un esempio per capire la portata del favore. (Ilfattoquotidiano.it)

UEFA - passo verso i tifosi! Minore prezzo dei biglietti per gli ospiti - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Per l’Europa League sarà di 40 euro, mentre per la Conference League sarà di 20 euro. I prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti nelle trasferte di tutte le competizioni maschili sarà diminuito a partire da questa stagione. I prezzi saranno abbassati nuovamente per la stagione 2025-2026: 50 euro massimo per la Champions League, 35 per l’Europa League e ... (Inter-news.it)