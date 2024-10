Troppe aggressioni, la circumvesuviana si ferma giovedì: sciopero Eav (Di martedì 22 ottobre 2024) Le organizzazioni sindacali OR.S.A. e USB hanno proclamato oggi un’azione di sciopero per domani 23 ottobre di 4 ore, dalle ore 8.20 alle ore 12.20, con le seguenti motivazioni: “denuncia di gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.Durante l’ultima proclamazione Napolitoday.it - Troppe aggressioni, la circumvesuviana si ferma giovedì: sciopero Eav Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le organizzazioni sindacali OR.S.A. e USB hanno proclamato oggi un’azione diper domani 23 ottobre di 4 ore, dalle ore 8.20 alle ore 12.20, con le seguenti motivazioni: “denuncia di gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.Durante l’ultima proclamazione

