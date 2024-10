Ilfattoquotidiano.it - Trasmesso alla procura per i minori il caso del 15enne suicida, la procuratrice: “Deve scendere il silenzio”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà laper idi Ancona a indagare su eventuali responsabilità per il suicidio di una Senigallia, lo scorso 14 ottobre. “Confermo l’arrivo del fascicoloordinaria e da questo momento sulla gestione di questo procedimentoil” ha detto latrice, Cristina Tedeschini. Lo studente, secondo i genitori, era vittima di atti di bullismo a scuola e per questo avrebbe preso la pistola d’ordinanza del padre per uccidersi in unlare. Laordinaria aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. “Un procedimentole è un procedimento dove l’obbligo di riservatezza è rafforzato dimmanente necessità di assicurare la tutela di tutti i soggettiche possano essere interessati dall’azione della– osserva latrice – tutti quanti, eventuali testi così come eventuali indagati.