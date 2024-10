Gaeta.it - Tragedia nel carcere di Bari: Giuseppe Lacarpia si toglie la vita dopo l’omicidio della moglie

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Gravina in Puglia, in provincia di, dove, un uomo di 65 anni, ha trovato la morte neldi, poche settimaneessere stato arrestato per, Maria Arcangela Turturo, di 60 anni. I fatti che hanno portato a questasi sono verificati nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, quando l’uomo,una serata trascorsa con la consorte, ha messo a segno un gesto che ha scosso l’opinione pubblica e attirato l’attenzione delle autorità. Il drammatico episodio che ha portato all’arresto La notte fatale è iniziata come una qualsiasi altra serata, ma ha preso una piega tragica quando, al termine di una festa in famiglia,ha compiuto un gesto devastante.