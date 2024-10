Scoperta un’officina meccanica abusiva in Valsugana: multe e sequestri da parte della Guardia di Finanza (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trento ha portato alla Scoperta di un’officina meccanica che svolgeva attività di riparazione e manutenzione di veicoli in modo irregolare. Durante i controlli, i militari hanno riscontrato una serie di violazioni da parte del titolare, che ora si trova ad affrontare pesanti sanzioni amministrative e una procedura di sequestro dei macchinari utilizzati. Le indagini della Guardia di Finanza Le indagini sono state condotte dai finanzieri di Borgo Valsugana nell’ambito di un’operazione di controllo economico del territorio. Grazie a un lavoro di osservazione attento e mirato, i militari hanno potuto accertare che l’officina meccanica non era in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere legalmente attività di manutenzione e riparazione di auto e moto. Gaeta.it - Scoperta un’officina meccanica abusiva in Valsugana: multe e sequestri da parte della Guardia di Finanza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione condotta dalladidi Trento ha portato alladiche svolgeva attività di riparazione e manutenzione di veicoli in modo irregolare. Durante i controlli, i militari hanno riscontrato una serie di violazioni dadel titolare, che ora si trova ad affrontare pesanti sanzioni amministrative e una procedura di sequestro dei macchinari utilizzati. Le indaginidiLe indagini sono state condotte dai finanzieri di Borgonell’ambito di un’operazione di controllo economico del territorio. Grazie a un lavoro di osservazione attento e mirato, i militari hanno potuto accertare che l’officinanon era in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere legalmente attività di manutenzione e riparazione di auto e moto.

