Sanità, Costa: "Per salute mentale sono necessari maggiori investimenti e una rete sul territorio" (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Due anni di pandemia hanno sicuramente fatto emergere un problema ancora maggiore per quanto riguarda la salute mentale. C'è bisogno di maggiori investimenti e di una rete sul territorio. Il Pnrr va in questa direzione. Dobbiamo assolutamente soddisfare i bisogni di salute che ci sono, condividere percorsi e garantire quella omogeneità territoriale nell'accesso

Salute mentale : l’importanza di investire nella rete territoriale secondo il Ministero della Salute - In questo contesto si inserisce lo spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, organizzato dalla Compagnia stabile del Teatro Patologico. Nel contesto attuale, dove le conseguenze della pandemia continuano a manifestarsi, è fondamentale non solo rispondere ai bisogni immediati di salute mentale, ma anche costruire fondamenta solide per il futuro, garantendo che nessuno venga lasciato ... (Gaeta.it)

