Puntomagazine.it - Piazza San Pasquale: danneggia un taxi e scappa con la targa. Arrestato un uomo

(Di martedì 22 ottobre 2024)un 30enne per rapina emento dopo aver minacciato un tassista e sottratto ladel suo veicolo. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne marocchino, con precedenti di polizia, per rapina emento. Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti inSanper la segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da un tassista che, indicando un soggetto in fuga, ha riferito che lo stesso, poco prima, dopo averlo minacciato, avevato ilasportando laposteriore. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso della