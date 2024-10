no title (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente Kais Saied ha presto giuramento ieri davanti alle due camere parlamentari riunite in una sessione straordinaria congiunta al Palazzo del Bardo. All’arrivo presso la sede del parlamento tunisino, il capo dello Stato ha salutato la bandiera mentre veniva eseguito l’inno nazionale, prima della parata di un distaccamento dei tre eserciti, marina, aeronautica e forze terrestri. Saied è stato accolto dal presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Ibrahim Bouderbala, e dal presidente del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, Imed Derbali. I propositi del nuovo mandato La Tunisia è determinata ad affrontare ogni sfida e a superare ogni ostacolo. Non perderemo questa storica opportunità di soddisfare le legittime aspettative del popolo tunisino. Strumentipolitici.it - no title Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente Kais Saied ha presto giuramento ieri davanti alle due camere parlamentari riunite in una sessione straordinaria congiunta al Palazzo del Bardo. All’arrivo presso la sede del parlamento tunisino, il capo dello Stato ha salutato la bandiera mentre veniva eseguito l’inno nazionale, prima della parata di un distaccamento dei tre eserciti, marina, aeronautica e forze terrestri. Saied è stato accolto dal presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Ibrahim Bouderbala, e dal presidente del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, Imed Derbali. I propositi del nuovo mandato La Tunisia è determinata ad affrontare ogni sfida e a superare ogni ostacolo. Non perderemo questa storica opportunità di soddisfare le legittime aspettative del popolo tunisino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

How To Sell a Car Without a Title - Alabama No titles issued for vehicles 35 model years old or older Arkansas If no title is available for a car 25 years old or older, the bill of sale can be used Connecticut No titles issued for ... (marketwatch.com)

No. 14 Chatham girls soccer 4-peats, wins Morris County title (PHOTOS) - The Cougars secured their latest county championship with a 5-0 win over fourth-seeded Madison. (nj.com)

Star Wars Outlaws, Ubisoft ci mette una toppa: patch migliora IA, stealth e altro ancora - Con la nuova patch, Ubisoft prova a sistemare alcuni tra gli aspetti più problematici di Star Wars Outlaws, tra cui steatlh e IA. Nella speranza di un rilancio del gioco, Ubisoft ha pubblicato Star Wa ... (msn.com)

Jack Draper: British No 1 claims first ATP 500 title after beating Karen Khachanov at Erste Bank Open in Vienna - No chance!" Draper reached his maiden ATP Tour final in Sofia ... Draper celebrated his second ATP title following a tense straight-sets victory over Karen Khachanov in the final of the Erste Bank ... (skysports.com)