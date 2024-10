Linkiesta.it - Musk, la compravendita dei voti e il nuovo Medioevo digitale

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Immaginate cosa sarebbe successo se la famiglia Benetton, un minuto dopo avere acquistato le autostrade, le avesse tappezzate di manifesti a favore dei partiti di governo – o anche dell’opposizione, se è per questo – o se, peggio ancora, le avesse riempite di cartelloni calunniosi e diffamatori verso i dirigenti di una precisa parte politica. Vi sembra un’ipotesi assurda? Eppure è esattamente quello che fa ogni giorno Elonsu X (fu Twitter), da quando lo ha acquistato, dopo averne fatto manipolare l’algoritmo allo scopo di ottenere il massimo della visibilità per sé e per i suoi proclami, aprendo la via, domani, a tutti gli altri giganti delle piattaforme, sulle ben più trafficate autostrade dell’informazione.