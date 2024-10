Migranti, Nordio: “Sentenza Corte di Giustizia Europea non è stata capita” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto nasce “da una Sentenza della Corte di Giustizia Europea molto complessa e articolata che probabilmente non è stata ben compresa o ben letta“. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a proposito dell’approvazione in Cdm del nuovo dl sui Migranti recante ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’. Lapresse.it - Migranti, Nordio: “Sentenza Corte di Giustizia Europea non è stata capita” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto nasce “da unadelladimolto complessa e articolata che probabilmente non èben compresa o ben letta“. Lo ha detto il ministro dellaCarlo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a proposito dell’approvazione in Cdm del nuovo dl suirecante ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’.

