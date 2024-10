Meloni, l’elenco dei Paesi sicuri è ora legge, stretta sui rimpatri (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024 ha portato avanti un intervento di peso sulla gestione dei rimpatri dei migranti, consolidando la linea del governo Meloni. La decisione cardine riguarda la lista dei Paesi sicuri, che da aggiornamento annuale diventa parte integrante della legge, con l’obiettivo di limitare i margini interpretativi e le impasse giuridiche legate alle espulsioni. Non è solo una questione tecnica: si tratta di un’azione precisa per mettere ordine tra le varie letture giudiziarie che finora hanno frenato l’efficacia operativa. È un cambio di prospettiva che inserisce la gestione dell’immigrazione all’interno di un quadro più rigido, puntando a offrire una base normativa solida ai giudici. All’interno di questo disegno, non mancano i riferimenti a interventi su altre criticità. Quifinanza.it - Meloni, l’elenco dei Paesi sicuri è ora legge, stretta sui rimpatri Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024 ha portato avanti un intervento di peso sulla gestione deidei migranti, consolidando la linea del governo. La decisione cardine riguarda la lista dei, che da aggiornamento annuale diventa parte integrante della, con l’obiettivo di limitare i margini interpretativi e le impasse giuridiche legate alle espulsioni. Non è solo una questione tecnica: si tratta di un’azione precisa per mettere ordine tra le varie letture giudiziarie che finora hanno frenato l’efficacia operativa. È un cambio di prospettiva che inserisce la gestione dell’immigrazione all’interno di un quadro più rigido, puntando a offrire una base normativa solida ai giudici. All’interno di questo disegno, non mancano i riferimenti a interventi su altre criticità.

