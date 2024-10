Puntomagazine.it - Medio Oriente: arrestati sette israeliani accusati di spionaggio per conto dell’Iran, mentre cresce la tensione su più fronti

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)arresti in Israele pera favorelagli Stati Uniti cercano di mediare una tregua tra i continui attacchi di Hezbollah e l’offensiva su Gaza 22 ottobre 2024 – Le tensioni tra Israele e Iran continuano are, con sviluppi preoccupanti sia sul fronte interno che internazionale. In un colpo di scena drammatico,cittadinisono staticon l’accusa diper. Gli arresti giungono in un momento già delicato per la regione,il conflitto tra Israele e Hezbollah nel Libano e l’offensiva su Gaza continuano senza sosta. Gli Stati Uniti, attraverso il segretario di Stato Antony Blinken, stanno cercando di mediare una tregua, ma il tempo stringe, soprattutto in vista delle imminenti elezioni presidenziali americane.