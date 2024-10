La rete delle paritarie: "Non pensate solo al mercato del lavoro" (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono 292 gli studenti di terza media che frequentano gli 8 istituti paritari di Monza. Anche per loro si tratta di scegliere la scuola per il prossimo anno. Buona parte sceglie di avvalersi degli indirizzi della scuola paritaria in cui studia già , altri preferiscono seguire le proprie inclinazioni e esplorando gli altri istituti della città e della provincia. Hanno indirizzi di scuola superiore i collegi Bianconi, Guastalla, San Giuseppe, Canossiane, Preziosine e San Biagio. Sui siti delle singole scuole sono già pubblicate le date delle giornate di orientamento. Intanto nei giorni scorsi si è svolto anche “ScegliAMOci“, il Campus delle 11 paritarie della rete di Monza e Brianza, raccolte all’oratorio di San Biagio a Monza. Ilgiorno.it - La rete delle paritarie: "Non pensate solo al mercato del lavoro" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono 292 gli studenti di terza media che frequentano gli 8 istituti paritari di Monza. Anche per loro si tratta di scegliere la scuola per il prossimo anno. Buona parte sceglie di avvalersi degli indirizzi della scuola paritaria in cui studia già , altri preferiscono seguire le proprie inclinazioni e esplorando gli altri istituti della città e della provincia. Hanno indirizzi di scuola superiore i collegi Bianconi, Guastalla, San Giuseppe, Canossiane, Preziosine e San Biagio. Sui sitisingole scuole sono già pubblicate le dategiornate di orientamento. Intanto nei giorni scorsi si è svolto anche “ScegliAMOci“, il Campus11delladi Monza e Brianza, raccolte all’oratorio di San Biagio a Monza.

