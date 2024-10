Ilrestodelcarlino.it - La minaccia col coltello e la violenta. Orrore in centro, 30enne arrestato

(Di martedì 22 ottobre 2024) e Davide Eusebi Assalita in piazzale Matteotti, con ladi un, alle 5 del mattino. Trascinata come un sacco dietro il chiosco delle piadine eta. Piazzale Matteotti diventa lo scenario improvviso dell’, con modalità e scenari che questa città non aveva mai conosciuto. L’assalitore, M.K., è un cittadino del Bangladesh di 30 anni, abita a Loreto, regolare sul territorio, in attesa di ottenere il permesso di soggiorno. Lei, una donna di origine sudamericana sui 40 anni, è un addetta delle pulizie. Si è salvata urlando: in piazzale Matteotti, a quell’ora, non c’era nessuno, e quando il bengalese l’ha trascinata dietro il chiosco lei per un momento l’ha seguito, temendo il peggio. Poi, quando lui l’ha gettata a terra per consumare l’atto sessuale, lei ha iniziato a gridare: qualcuno dalle case vicine l’ha sentita ed ha chiamato i carabinieri.