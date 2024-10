Ilnapolista.it - Kvara, il Napoli vuole triplicargli lo stipendio nell’anno senza Champions (Corsport)

(Di martedì 22 ottobre 2024), illo) Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport: De Laurentiis, in occasione della prima del docufilm per la celebrazione dei 100 anni del nostro giornale, ha spiegato chiaramente a Sky la posizione della società in merito all’argomentotskhelia: «I calciatori che sono con noi rimarranno afino a quando lo riterremo giusto. Se andrà via? Ci sono stati precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società». Non fa una grinza:ha un contratto fino al 2027, attualmente guadagna 1,8 milioni a stagione e il club gli offre un salto triplo diin cui non ha neanche l’ausilio della, secondo parametri ritenuti corretti e adeguati sotto ogni punto di vista.