Juventus-Stoccarda bianconeri sconfitti nonostante Perin

(Di martedì 22 ottobre 2024) Thiago Motta incassa la sua prima sconfitta da allenatore della, con un 1-0 inflitto dalloall’Allianz Stadium nella terza giornata di Champions League. Una prestazione deludente per i, che domenica dovranno affrontare l’Inter nel derby d’Italia. La squadra tedesca, guidata da Sebastian Hoeness, ha dominato per gran parte della partita, imponendo il proprio gioco dinamico e creando numerose occasioni da gol. Il primo tempo ha visto unain difficoltà, con loche ha più volte sfiorato il vantaggio. La prima grande occasione è arrivata al 29?, quando un tiro al volo di Demirovic ha colpito il palo grazie a un miracoloso intervento di. Il portiere bianconero si è ripetuto poco prima dell’intervallo, respingendo un colpo di testa di Undav che sembrava destinato in rete.