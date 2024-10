Lettera43.it - Israele ha distrutto il bunker dove Hezbollah aveva 500 milioni di dollari in contanti e oro: le immagini

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gli attacchi dicontro le risorse finanziarie dinon hanno portato solo al bombardamento delle filiali della banca Al-Qard Al-Hassan, ma anche vicino all’ospedale al-Sahel, nel sobborgo di Dahieh, periferia sud di Beirut, sotto cui l’Idf ritiene che si trovasse undi Hassan Nasrallah, contenente centinaia didiin oro e. Lo ha rivelato lo stesso esercito israeliano, che ha diffuso una simulazione video della struttura.’s central financial facility also served as Nasrallah’s hiding place for years. Watch to see where it’s located: pic.twitter.com/0wbAyhr8XH — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2024 Il comandante Daniel Hagari, portavoce dell’Idf, ha affermato che secondo le stime nelc’era «l’equivalente di mezzo miliardo di».