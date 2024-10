Incidente mortale sul lungomare di Bari: indagato il 18enne alla guida dell'auto (Di martedì 22 ottobre 2024) E' indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto che, nella notte tra domenica e lunedì, è finita fuori strada sul lungomare di Bari, ribaltandosi. Si tratta, come riporta l'Ansa, di un 18enne barese. Nel violento impatto ha perso la vita un coetaneo del giovane, Francesco Damiani Baritoday.it - Incidente mortale sul lungomare di Bari: indagato il 18enne alla guida dell'auto Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E'per omicidio stradale il conducenteche, nella notte tra domenica e lunedì, è finita fuori strada suldi, ribaltandosi. Si tratta, come riporta l'Ansa, di unbarese. Nel violento impatto ha perso la vita un coetaneo del giovane, Francesco Damiani

Muore in un incidente sul lungomare a Bari - il dolore per Francesco : "Buono e gentile - eri un ragazzo d'oro" - Si chiamava Francesco Damiani, da tutti conosciuto come Kekko, il ragazzo di 18 anni morto nell'incidente avvenuto nella notte sul lungomare di Bari, tra Torre Quetta e Pane e Pomodoro. Altri quattro ragazzi, che viaggiavano con lui a bordo della Mini Cooper che si è ribaltata, sono rimasti... (Baritoday.it)

Auto si ribalta sul lungomare Bari - morto 18 anni e 4 feriti - La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma si ipotizza che l’auto possa aver perso il controllo a causa dell’alta velocità o di una manovra improvvisa. Intorno all’1 di notte, i cinque giovani viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, quando l’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. (Thesocialpost.it)

Tragico incidente sul lungomare di Bari : un giovane perde la vita in un ribaltamento - Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale ha scosso la comunità barese nella notte appena trascorsa, quando una Mini Cooper con a bordo cinque giovani si è ribaltata lungo il lungomare, una delle zone più frequentate della città. La sua prematura scomparsa ha colpito profondamente la sua famiglia e l’intera comunità, generando un clima di dolore e tristezza. (Gaeta.it)