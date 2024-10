Incidente a Bologna, moto contro auto: muore ragazzo di 34 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Tragico Incidente, ieri sera poco prima delle 22 in viale Salvemini a Borgo Panigale. Per motivi al vaglio della polizia locale, un ragazzo di 34 anni in sella alla sua moto, dopo essersi scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via La Malfa, è finito a terra, sbalzato dalla sella, battendo con violenza sull’asfalto. Inutili tentativi da parte dei sanitari del 118, subito allertati dai testimoni, di soccorrerlo. Il giovane è morto sul posto. Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Bologna, moto contro auto: muore ragazzo di 34 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Tragico, ieri sera poco prima delle 22 in viale Salvemini a Borgo Panigale. Per motivi al vaglio della polizia locale, undi 34in sella alla sua, dopo essersi scontrato con un’all’altezza dell’incrocio con via La Malfa, è finito a terra, sbalzato dalla sella, battendo con violenza sull’asfalto. Inutili tentativi da parte dei sanitari del 118, subito allertati dai testimoni, di soccorrerlo. Il giovane è morto sul posto.

