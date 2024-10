In due anni 18 milioni di euro, scoperto un imponente giro di fatture false: due arresti (Di martedì 22 ottobre 2024) La Spezia, 22 ottobre 2024 – Un grave giro di reati tributari. È quanto stato scoperto dal comando provinciale della guardia di finanza di La Spezia, che nelle prime ore della mattinata di oggi ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di La Spezia. Le misure riguardano due persone e tredici società. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno portato alla luce una serie di reati gravi tra cui l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’omessa dichiarazione. Questi illeciti sarebbero stati perpetrati in un contesto associativo che coinvolge 24 persone e 13 società attive in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Le persone arrestate sono Yuri Fergemberger, 41 anni residente a Rapallo, e Paolo Spadoni, 54enne spezzino. Lanazione.it - In due anni 18 milioni di euro, scoperto un imponente giro di fatture false: due arresti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Spezia, 22 ottobre 2024 – Un gravedi reati tributari. È quanto statodal comando provinciale della guardia di finanza di La Spezia, che nelle prime ore della mattinata di oggi ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di La Spezia. Le misure riguardano due persone e tredici società. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno portato alla luce una serie di reati gravi tra cui l’emissione diper operazioni inesistenti e l’omessa dichiarazione. Questi illeciti sarebbero stati perpetrati in un contesto associativo che coinvolge 24 persone e 13 società attive in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Le persone arrestate sono Yuri Fergemberger, 41residente a Rapallo, e Paolo Spadoni, 54enne spezzino.

