Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.Il post di Ilaria Salis: "I tiranni non digeriscono le critiche" Monzatoday.it - Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ha chiesto laper l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.Il post di: "I tiranni non digeriscono le critiche"

