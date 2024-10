Ilrestodelcarlino.it - Halloween adesso fa più paura. Il Comune cancella gli eventi

(Di martedì 22 ottobre 2024) AdRiccione (non) mi strega. "Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale il perché dei mancati investimenti inper il ponte di, senza tuttavia ricevere risposta". Allarga le braccia Andrea Ciavatta, presidente dei Family hotel. Quest’anno la festa da brividi apre a un weekend che strizza l’occhio alle famiglie con bambini. Da venerdì a domenica, un lungo ponte per farsi una piccola vacanza. Un’occasione d’oro per tanti albergatori, tant’è che guardando sui portali ci sono oltre 110 strutture ricettive che propongono pacchetti per i primi tre giorni di novembre. "Può essere un’occasione per le famiglie - riprende Ciavatta -, grazie anche alla possibilità di legare il ponte alla chiusura delle scuole.