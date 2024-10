361magazine.com - Grande Fratello, scatta la gelosia: Mariavittoria rimprovera Tommaso

(Di martedì 22 ottobre 2024)ladiverso: il motivo e l’accaduto in Casa, ieri sera nel corso della nuova puntata ha varcato la porta rossa Maica, la nuova inquilina. La bella e giovane modella trascorrerà solo una settimana in Casa poichè la sua avventura è iniziata al reality show Gran Hermano, ovvero la versione spagnola. Leggi anche Amici, il compito in classe della Maestra Celentano turba le ballerine Il battibecco tra i due gieffini in Casa In queste poche ore di permanenza di Maica in Casa,ha visto un avvicinamento dialla giovane modella. “Posso notare un comportamento tuo?” chiedeinfastidita di aver notato alcune attenzione dinei confronti della bella Maica. “Sei arrabbiata” dichiaralasciando la conversazione.rincorre il giovane: “Tommy non sono arrabbiata.