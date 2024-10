Giustizia, Conte: grave La Russa che dice Costituzione non chiara (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – “Rileggevo quella dichiarazione del presidente del Senato La Russa. Se la seconda carica dello Stato dice che non è chiara la Costituzione nel definire i rapporti fra la politica e il ruolo della magistratura, è un fatto molto grave. La Costituzione è chiarissima e si ispira addirittura a un pensatore che molto in là negli anni: separazione, indipendenza della magistratura rispetto al potere esecutivo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a diMartedì su La7. L'articolo Giustizia, Conte: grave La Russa che dice Costituzione non chiara proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – “Rileggevo quella dizione del presidente del Senato La. Se la seconda carica dello Statoche non èlanel definire i rapporti fra la politica e il ruolo della magistratura, è un fatto molto. Laè chiarissima e si ispira addirittura a un pensatore che molto in là negli anni: separazione, indipendenza della magistratura rispetto al potere esecutivo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a diMartedì su La7. L'articoloLachenonproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consulta - Renzi dice che La Russa ha cercato di trattare per la maggioranza : “Ha preso i nostri uno per uno” - Ignazio La Russa, presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato, avrebbe avvicinato più di un esponente di Italia viva - partito guidato da Matteo Renzi - per convincerlo a votare insieme al centrodestra sulla Corte costituzionale. Una senatrice di Iv, Dafne Musolino, ha confermato di aver avuto un invito da La Russa per entrare in maggioranza. (Fanpage.it)

La Russa presenta il libro di Bocchino sulla destra : “Dice verità storiche - andrebbe letto nelle scuole” - La Russa, dopo aver ricordato che “c’è un La Russa in Parlamento” dall’800. Nel raccontare questa storia del paese, ‘Nazione’ come la chiamano quelli di destra, Bocchino prova a liberarla da quelle accuse alla sua parte che derubrica a luoghi comuni: non c’è familismo, non c’è incompetenza della classe dirigente, nessuna occupazione della Rai e dell’informazione. (Secoloditalia.it)

LIVE Cocciaretto-Pavlyuchenkova - US Open 2024 in DIRETTA : la veterana russa sulla strada dei sedicesimi - Dal canto suo Pavlyuchenkova, trentatreenne di Samara (Russia), arriva all’incontro a margine della vittoria in due set sull’australiana Preston. Buon divertimento e buon tennis a tutti! . Dopo un paio di stagioni costellate da infortuni, la russa è riuscita a risalire fino alla posizione numero 27 del ranking. (Oasport.it)