Gioco d'azzardo, lo strano caso di Anguillara Veneta: scommessi 13mila euro ad abitante (Di martedì 22 ottobre 2024) Un piccolo comune di poco più di quattromila abitanti, in cui ogni residente tra i 18 e i 74 anni spende circa 13mila euro all'anno in scommesse e Gioco d'azzardo online: è lo strano caso di Anguillara Veneta, cittadina in provincia di Padova già famosa per aver dato la cittadinanza onoraria all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che risulta secondo un rapporto di Cgil e Federconsumatori come il piccolo Comune (con la popolazione tra i 2mila e i 9.999 abitanti) con la spesa più alta pro capite in Gioco d'azzardo su internet in Italia. La media nel 2023 è stata di una spesa a testa di 13.073 euro. Al secondo posto il comune di Calliano (Trento) con 12.749 euro e al terzo Moniga del Garda (Brescia) con 11.402 euro. Un grosso balzo per Anguillara Veneta, che nel 2022 riportava una spesa media pro capite di 1.

