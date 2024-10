Festa Roma il riscatto dei mastri birrai messinesi ne I Quindici

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott. (askanews) – Presentato alladel Cinema di“I” di Alessandro Turchi, la storia dello straordinariodeiprodotto da Fondazione Messina attraverso il suo spin off EcosMedia. Il documentario, che ha avuto la sua prima nazionale a luglio scorso all’Horcynus Festival di Messina, racconta dalla viva voce dei protagonisti la storia di rinascita edi un gruppo di ex dipendenti dello storico stabilimento messinese di produzione di birra: dopo la sua chiusura definitiva, avvenuta nel 2011,che vi lavoravano, decidono di non mollare e investono il loro Tfr, i risparmi di una vita e il proprio antico sapere in una nuova attività imprenditoriale che, nel 2014, si concretizza nel Birrificio Messina Società Cooperativa riavviando così, dal basso e con successo, la produzione della birra in città.