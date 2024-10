Dermatologia: a Napoli un corso su Sculptra l’acido polilattico biorigenerante distrubuito da Galderma (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è svolto a Napoli il corso Deep Dive Expert su Sculptra. Il dottor Sergio Marlino, specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, coadiuvato dalla beauty director Colomba Noto ha tenuto un corso per approfondire le conoscenze teoriche e pratiche sull’acido polilattico Sculptra che in Italia viene distribuito da Galderma, azienda leader in ambito dermatologico su scala mondiale, e organizzato grazie ad uno suo specialist, il dottor Pasquale Di Donato.La sede che ha ospitato il corso è la Marlino Clinic, che a breve sarà presentata ufficialmente al pubblico, dove il chirurgo in collaborazione con la medical advisor Maria Rita Nuti, ha svolto una prima sessione di tipo scientifico per mostrare le evidenze scientifiche e il potere rigenerante del trattamento. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è svolto ailDeep Dive Expert su. Il dottor Sergio Marlino, specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, coadiuvato dalla beauty director Colomba Noto ha tenuto unper approfondire le conoscenze teoriche e pratiche sulche in Italia viene distribuito da, azienda leader in ambito dermatologico su scala mondiale, e organizzato grazie ad uno suo specialist, il dottor Pasquale Di Donato.La sede che ha ospitato ilè la Marlino Clinic, che a breve sarà presentata ufficialmente al pubblico, dove il chirurgo in collaborazione con la medical advisor Maria Rita Nuti, ha svolto una prima sessione di tipo scientifico per mostrare le evidenze scientifiche e il potere rigenerante del trattamento.

