Capo Verde al via una collaborazione scientifica con l’Italia

In occasione della sosta al porto di Praia (Capo Verde) della nave 'Comandante Borsini', l'ambasciata d'Italia a Dakar ha organizzato insieme all'università pubblica di Capo Verde un evento scientifico per la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Paese insulare africano: lo riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia a Dakar. Grazie alla disponibilità del comandante e dell'equipaggio, l'evento si è tenuto sul ponte della nave. L'ambasciata ha invitato ad intervenire di persona Stefano Schiaparelli, del centro del Mare dell'università di Genova, che riunisce competenze specialistiche e multidisciplinari riconducibili al mare, e Luca Bolognini, dell'istituto per le Risorse biologiche e le Biotecnologie marine (Irbim) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

