Caltanisetta arrestato pusher trovato in possesso di armi e droga

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) I finanzieri di Caltanissetta hanno concluso un’operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando un’arma giocattolo modificata, munizioni e oltre 20 gr. di cocaina. I militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un cittadino gelese di 23 anni,indi 5 grammi di cocaina. Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso il controllo anche alle abitazioni del giovane, rinvenendo e sequestrando ulteriori 15 grammi di cocaina, 1 pistola giocattolo modificata e adattata all’uso con munizioni tradizionali, munizionamento calibro 7,65, oltre a 3000 euro in contanti, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività illecita.