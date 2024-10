Calcio: Nazionale U20. Bonucci nello staff, sarà assistente di Corradi (Di martedì 22 ottobre 2024) Gravina: "Siamo felici di offrire un'opportunità di maturazione ai campioni azzurri" ROMA - Leonardo Bonucci entra a far parte del Club Italia. L'ex difensore azzurro sarà assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembre sarà impegnata nel Mondial Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale U20. Bonucci nello staff, sarà assistente di Corradi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gravina: "Siamo felici di offrire un'opportunità di maturazione ai campioni azzurri" ROMA - Leonardoentra a far parte del Club Italia. L'ex difensore azzurroallenatore dellaUnder 20 guidata da Bernardo, che il prossimo settembreimpegnata nel Mondial

Nazionale - Bonucci entra a far parte dello staff U20 : “Tornare a vestire l’azzurro sarà emozionante” - Sono convinto che Leo possa crescere molto in azzurro e, allo stesso tempo, possa offrire un importante contributo alla costruzione della cantera di allenatori federali. Come abbiamo già fatto con Daniele De Rossi, siamo felici di poter offrire un’opportunità di maturazione ai campioni azzurri che intraprendono la carriera di allenatore. (Sportface.it)