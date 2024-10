Austria, al cancelliere Nehammer l’incarico di formare il governo: esclusa l’estrema destra di Kickl (Di martedì 22 ottobre 2024) A quasi un mese dalle elezioni del 29 settembre, il presidente federale dell’Austria Alexander Van der Bellen ha conferito l’incarico di formare il nuovo governo al cancelliere uscente Karl Nehammer, leader del Partito Popolare Austriaco (Övp). Karl Nehammer e Alexander Van der Bellen nel 2020 (Getty Images).L’ultradestra di Fpö aveva ottenuto uno storico successo alle elezioni La decisione nasce dalla volontà di garantire una coalizione stabile: nessuna formazione politica ha manifestato infatti interesse a collaborare con il Partito della Libertà (Fpö), nazionalista e anti-immigrazione, nonostante quest’ultimo – guidato da Herbert Kickl – abbia incassato il maggior numero di voti alle urne con uno storico 29 per cento di consensi. Herbert Kickl (Getty Images). Lettera43.it - Austria, al cancelliere Nehammer l’incarico di formare il governo: esclusa l’estrema destra di Kickl Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A quasi un mese dalle elezioni del 29 settembre, il presidente federale dell’Alexander Van der Bellen ha conferitodiil nuovoaluscente Karl, leader del Partito Popolareco (Övp). Karle Alexander Van der Bellen nel 2020 (Getty Images).L’ultradi Fpö aveva ottenuto uno storico successo alle elezioni La decisione nasce dalla volontà di garantire una coalizione stabile: nessuna formazione politica ha manifestato infatti interesse a collaborare con il Partito della Libertà (Fpö), nazionalista e anti-immigrazione, nonostante quest’ultimo – guidato da Herbert– abbia incassato il maggior numero di voti alle urne con uno storico 29 per cento di consensi. Herbert(Getty Images).

