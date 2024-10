Aprono negozi ma non pagano dipendenti e contributi: il caso a Striscia (Di martedì 22 ottobre 2024) Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5, ha portato alla luce il caso di una coppia, marito e moglie, che apre e chiude attività commerciali nel Nord-Est, senza pagare i dipendenti e i contributi. Nel servizio, andato in onda nella Padovaoggi.it - Aprono negozi ma non pagano dipendenti e contributi: il caso a Striscia Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Chiara Squaglia, inviata dila Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5, ha portato alla luce ildi una coppia, marito e moglie, che apre e chiude attività commerciali nel Nord-Est, senza pagare ie i. Nel servizio, andato in onda nella

Il caso dei dipendenti Gnam : protestano contro il libro di Bocchino e vengono segnalati al ministero -  Il libro in questione si intitola Perché l’Italia è di destra – Contro le bugie della sinistra. Alcuni dipendenti della Gnam, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, hanno protestato contro la presentazione di un libro di Italo Bocchino. E ancora: «Lo statuto del Museo all’articolo 2 specifica che mostre, convegni, eventi, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche se svolte in ... (Lettera43.it)

Sace - il caso Chimirri tra sedi di lavoro e mail di fuoco ai dipendenti - La stessa determinazione ed energia con la quale continuerò a stare al fianco di chi crede che Sace possa diventare una comunità di persone e professionisti migliori». Articolo completo: Sace, il caso Chimirri tra sedi di lavoro e mail di fuoco ai dipendenti dal blog Lettera43 . Il manager ha risposto con una mail di fuoco indirizzata ai dipendenti di Sace: «Cari colleghi, in merito agli ... (Lettera43.it)

La Lega allarga la flat tax per i dipendenti part time che lavorano anche a partita Iva per la stessa azienda. Il caso di Intesa Sanpaolo - La bizzarra creatura professionale a due teste, già presente in alcuni gruppi bancari, promette di diffondersi dopo la liberalizzazione inserita nel ddl Lavoro durante il passaggio parlamentare. Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato da enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro, università o consigli provinciali dei consulenti del lavoro. (Ilfattoquotidiano.it)