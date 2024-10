Alfonso e Federica a Temptation Island 2024: un mese dopo, come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv (Di martedì 22 ottobre 2024) come è finita tra Alfonso e Federica, una delle coppie di Temptation Island 2024 edizione autunno? Nell’ultima puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo visto cosa è successo un mese dopo il loro falò di confronto. I due erano usciti insieme, lui aveva ammesso la sua gelosia e Federica aveva deciso di uscire con lui. Un mese dopo però qualcosa è cambiato, a spiegarlo è stato Alfonso: “In lei ho notato che era molto presa da questa esperienza e poco da noi, li voleva vedere. Non è mai rientrata a casa, è andata dai genitori“. Alfonso ha rivelato a Filippo di essere ancora innamorato di Federica e che è stata lei a lasciarlo due giorni dopo il falò: “Non mi ha neanche chiamato per fare gli auguri di compleanno“. Poi è stata la volta di Federica che ha raccontato la sua versione. Superguidatv.it - Alfonso e Federica a Temptation Island 2024: un mese dopo, come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)tra, una delle coppie diedizione autunno? Nell’ultima puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo visto cosa è successo unilfalò di confronto. I due erano usciti, lui aveva ammesso la sua gelosia eaveva deciso di uscire con lui. Unperò qualcosa è cambiato, a spiegarlo è stato: “In lei ho notato che era molto presa da questa esperienza e poco da noi, li voleva vedere. Non è mai rientrata a casa, è andata dai genitori“.ha rivelato a Filippo di essere ancora innamorato die che è stata lei a lasciarlo due giorniil falò: “Non mi ha neanche chiamato per fare gli auguri di compleanno“. Poi è stata la volta diche ha raccontato la sua versione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - il falò di Federica e Alfonso finisce tra baci e abbracci. Poi il clamoroso colpo di scena - Temptation Island 2024 edizione autunno arriva al suo capitolo finale martedì 22 ottobre 2024. In apertura di serata Filippo Bisciglia accompagna il pubblico in un recap della storia di Federica e Alfonso, l’unica coppia che non ha ancora affrontato il falò di confronto finale. I due ragazzi... (Today.it)

Temptation Island 2024 - il falò di confronto tra Federica e Alfonso : sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv - Ovviamente usciamo insieme e lo metterò alla prova“. La giovane ha raccontato alle sue amiche che a causa della gelosia del suo ragazzo, non può mettersi i costumi che desidera o vestirsi in un determinato modo. Alfonso ha capito di essere troppo geloso e che concederà a Federica i suoi spazi: “Ho avuto dubbi su cosa fare, se vivere la mia libertà con lui o da sola. (Superguidatv.it)

Temptation Island - Alfonso e Federica lasciano insieme il reality - Alfonso chiede un falò di confronto immediato alla fidanzata Federica e i due lasciano Temptation Island insieme L'articolo Temptation Island, Alfonso e Federica lasciano insieme il reality proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)