Alan Wake 2 Anniversary Update: Contenuti e Uscita (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Anniversary Update di Alan Wake 2 sta arrivando, si tratta come da nome, di un corposo aggiornamento per celebrare un anno dal lancio del gioco, il quale sarà disponibile gratuitamente a partire da oggi. L'aggiornamento introduce nuove funzionalità e migliorie che vi riportiamo a seguire. Nuovo aggiornamento ricco di novità per Alan Wake 2 La prima novità riguarda la possibilità di invertire l'asse orizzontale e verticale, sia per il mouse che per il controller, dunque tale novirà riguarda sia la versione PC che console. A tal proposito su PS5 il Dual Sense riceve il supporto per il gyro aiming, con opzioni per regolare la sensibilità e le direzioni, oltre un miglioramento significativo al back aptico, utile con oggetti curativi e lanciabili.

