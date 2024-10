A Cerignola 'Note in Rosa' per la prevenzione (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 27 ottobre alle 20 il Duomo Tonti di Cerignola ospiterà l'evento musicale ‘Note in Rosa’, un’iniziativa nata per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione, con particolare attenzione alla salute femminile. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di due Foggiatoday.it - A Cerignola 'Note in Rosa' per la prevenzione Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 27 ottobre alle 20 il Duomo Tonti diospiterà l'evento musicale ‘in’, un’iniziativa nata per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della, con particolare attenzione alla salute femminile. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerignola, razzia di olive pregiate in una cooperativa confiscata alla criminalità: due arresti - BARI - Si sarebbero addentrati in un fondo agricolo nelle campagne alla periferia di Cerignola, in provincia di Foggia, confiscato alla criminalità organizzata e gestito da una cooperativa, dove avreb ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Fanno razzia di olive in bene confiscato alla mafia, poi prendono a pugni socio cooperativa. Due arresti - La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria nella zona rurale di ... (immediato.net)

Furti di olive, arrestate due persone a Cerignola - Furti di olive, arrestate due persone a Cerignola CERIGNOLA – ESECUZIONE ORDINANZE MISURE CAUTELARI La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di ... (ilsipontino.net)