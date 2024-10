Winx Club, le prime immagini della nuova serie animata 2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le fate più famose del mondo sono pronte a incantare ancora. È online il teaser trailer della nuovissima serie Winx Club, in arrivo nel 2025 su Rai e Netflix. Un primo sguardo esclusivo al reboot che celebra il ritorno alle origini della saga che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, ripresentata in questa nuova avventura in uno stile inedito, con effetti speciali innovativi e un racconto avvincente. L’attesa del teaser ha acceso l’entusiasmo della community globale di Winx Club, e le nuove immagini permetteranno ai fan di avere un assaggio della magia che li aspetta. Il reboot ci trasporterà di nuovo nella Dimensione Magica, come non l’abbiamo mai vista prima. Il ritorno alle origini sarà una fusione tra i temi iconici che hanno reso la serie un fenomeno planetario e una rinnovata visione contemporanea, per vivere le avventure delle fate da una nuova prospettiva. Lopinionista.it - Winx Club, le prime immagini della nuova serie animata 2025 Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le fate più famose del mondo sono pronte a incantare ancora. È online il teaser trailernuovissima, in arrivo nelsu Rai e Netflix. Un primo sguardo esclusivo al reboot che celebra il ritorno alle originisaga che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, ripresentata in questaavventura in uno stile inedito, con effetti speciali innovativi e un racconto avvincente. L’attesa del teaser ha acceso l’entusiasmocommunity globale di, e le nuovepermetteranno ai fan di avere un assaggiomagia che li aspetta. Il reboot ci trasporterà di nuovo nella Dimensione Magica, come non l’abbiamo mai vista prima. Il ritorno alle origini sarà una fusione tra i temi iconici che hanno reso laun fenomeno planetario e una rinnovata visione contemporanea, per vivere le avventure delle fate da unaprospettiva.

Make up e armocromia per i 20 anni di Winx Club : Celebration Party a Rimini con una Beauty Lounge dedicata ai fan - Una manifestazione di caratura internazionale come il Winx Club 20th Celebration Party, evento appena concluso che ha riscosso un enorme successo a Rimini, può portare entusiasmo, nuove idee ma anche tanto lavoro per i giovani: questo è il messaggio lanciato per mezzo di una nuova ed importante partnership da Mba Making Beauty Academy (accademia del make up con sedi a Torino, Milano e Padova) ... (Nuovasocieta.it)

Winx Club 20th Celebration Party a Rimini [FOTO] - Ma la sorpresa più grande è stata l’anticipazione di una parte della nuovissima serie, che uscirà in su Rai in Italia e Netflix in tutto il mondo nel 2025. Una giornata straordinaria e piena di emozioni, con tanti ospiti e spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni, mostre, sfilate, esibizioni e naturalmente con le canzoni iconiche sulle cui note ha cantato e ballato l’affezionatissimo pubblico ... (Lopinionista.it)

Vent’anni di magia con Winx Club : fan da tutto il mondo per il Celebration Party - . Immagini da Ufficio Stampa The post Vent’anni di magia con Winx Club: fan da tutto il mondo per il Celebration Party appeared first on Funweek. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio l’anticipazione di una parte della nuova serie, che debutterà su Rai in Italia e su Netflix nel mondo nel 2025. (Funweek.it)