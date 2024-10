Via libera al decreto sui migranti: l’elenco dei Paesi sicuri diventa norma di legge (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge sui migranti, destinato a modificare in modo significativo la gestione dei rimpatri. Il cuore del provvedimento riguarda l’elenco dei cosiddetti "Paesi sicuri", ossia le nazioni considerate idonee per il rimpatrio dei migranti, che fino a oggi era stabilito e aggiornato annualmente attraverso un decreto interministeriale. Con il nuovo decreto, invece, questo elenco diventa parte integrante di una legge con forza di norma primaria, introducendo così un cambiamento sostanziale nella gestione dei migranti irregolari.Il concetto di Paesi sicuri e le novità legislative Finora, l’elenco dei Paesi sicuri veniva aggiornato annualmente con un decreto firmato dai ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia. Ilfogliettone.it - Via libera al decreto sui migranti: l’elenco dei Paesi sicuri diventa norma di legge Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovosui, destinato a modificare in modo significativo la gestione dei rimpatri. Il cuore del provvedimento riguardadei cosiddetti "", ossia le nazioni considerate idonee per il rimpatrio dei, che fino a oggi era stabilito e aggiornato annualmente attraverso uninterministeriale. Con il nuovo, invece, questo elencoparte integrante di unacon forza diprimaria, introducendo così un cambiamento sostanziale nella gestione deiirregolari.Il concetto die le novità legislative Finora,deiveniva aggiornato annualmente con unfirmato dai ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia.

