Un arciprete in pantaloncini | Ora camminate insieme a me

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È arrivato in, in divisa da boy scout. Perché a scotarlo eccezionalmente c’erano decine di boy scut, i “suoi“ boy scout, di cui è stato per una trentina d’anni assistente spirituale. Un ingresso senza dubbio toccante e inusuale, quello di ieri pomeriggio di monsignor Marino Mosconi. Nuovodi Monza. Una figura densa di significato, quella dell’, storica per la città che orgogliosamente mantiene, all’interno della Diocesi di Milano, la fedeltà al rito cattolico romano invece che a quello ambrosiano. E che dal 768 dopo Cristo ha diritto a un propriocon prerogative vescovili come la mitria, l’anello e il bastone pastorale e persino ha diritto a una scorta armata come il pontefice, il corpo degli Alabardieri.