Ilrestodelcarlino.it - Tresinaro, ciclabile chiusa. Allagata anche la ferrovia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Le intense piogge hanno causato numerosi disagiin zona ceramiche. In particolare, si segnala uno smottamento importante della ciclo-pedonale sul torrentea Scandiano,da sabato precauzionalmente con ordinanza del sindaco, con due importanti erosioni in via Mazzini (all’altezza della PmM Elettronica) e in via del Cristo a Fellegara.la passerella tra Scandiano e Pratissolo, in corrispondenza del Conad. Per le stesse ragioni è statavia della Riva a Rondinara. Sono state molte le segnalazioni pervenute da privati cittadini e imprese, tra cui certamente quella più rilevante riguarda una azienda agroalimentare dove l’acqua ha raggiunto e superato i due metri d’acqua all’interno. Sin da sabato sera il sindaco Matteo Nasciuti è intervenuto assieme ai tecnici per ripristinare il più velocemente possibile la situazione.