Smi Roma Volley prova a resistere con Conegliano ma finisce 1-3

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Unaindomita, sostenuta dal calore del Palazzetto dello Sport completamente sold out (3.500 spettatori), lotta e tiene testa ma alla fine deve arrendersi a, campione d'Italia, d'Europa e del mondo in carica, dopo quattro lunghissimi set durati due ore e un quarto. Per la sfida con le prime della classe coach Cuccarini sceglie Mirkovi? in regia, Orvošová opposto,roni e Rotar di banda, Ciarrocchi e Schölzel centrali, e Zannoni libero. I primi due punti mandano subito avanti la squadra ospite ma ci pensa una tripletta di Schölzel (muro e due ace) a far esplodere il pubblicono (3-2). Quindironi pareggia il primo allungo gialloblu (9-9), prima che Orvošová metta a segno la diagonale del 14-13 e poi, dopo due errori avversari, l'attacco del primo mini-break giallorosso (18-15).