Sky: “Rinnovo Kavra, situazione complessa. L’agente ha fatto una richiesta al Napoli” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rinnovo Kvaratskhelia, trattativa ancora in bilico. L’agente del georgiano sfida De Laurentiis. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli resta avvolto nell’incertezza. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione ai microfoni di Radio Marte, rivelando come le negoziazioni per il Rinnovo del contratto del georgiano siano ferme su posizioni distanti. “La situazione di Kvara è complessa – ha dichiarato Modugno – ed è una cronaca dei fatti. La trattativa per il Rinnovo è in corso da tempo e vede le parti su posizioni rigide e legittime: Kvara ha le sue aspettative, e sa di essere stato al centro di un mercato di alto livello in estate, quando i piani di andare al PSG sono sfumati a causa di Conte. Napolipiu.com - Sky: “Rinnovo Kavra, situazione complessa. L’agente ha fatto una richiesta al Napoli” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)Kvaratskhelia, trattativa ancora in bilico.del georgiano sfida De Laurentiis. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con ilresta avvolto nell’incertezza. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, hail punto sullaai microfoni di Radio Marte, rivelando come le negoziazioni per ildel contratto del georgiano siano ferme su posizioni distanti. “Ladi Kvara è– ha dichiarato Modugno – ed è una cronaca dei fatti. La trattativa per ilè in corso da tempo e vede le parti su posizioni rigide e legittime: Kvara ha le sue aspettative, e sa di essere stato al centro di un mercato di alto livello in estate, quando i piani di andare al PSG sono sfumati a causa di Conte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caprile - l’agente : “Com’è giocare nel Napoli? Elia mi ha fatto una confessione. Futuro in nazionale? Ha tutte le carte in regola per arrivarci” - Un elemento chiave del suo successo, secondo Battistini, è l’ambiente competitivo creato dall’allenatore Antonio Conte. Secondo l’agente, la personalità del portiere esalta le sue qualità fisiche e tecniche, cruciali per affrontare le pressioni del calcio ad alti livelli. Personalità? Viene naturale dare fiducia ad un ragazzo che ti guarda a testa alta negli occhi e ci mette sempre la faccia”. (Napolipiu.com)

L’agente di Folorunsho annuncia : “Fino a giugno resta al Napoli - in estate abbiamo fatto un errore” - net. . sho, l’agente conferma la permanenza a Napoli Mario Giuffredi, agente del centrocampista del Napoli Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc … L'articolo L’agente di Folorunsho annuncia: “Fino a giugno resta al Napoli, in estate abbiamo fatto un errore” proviene da. (Forzazzurri.net)

Pedullà : “McTominay-Napoli - nuovo incontro con l’agente. Conte ha fatto una richiesta” - ” Una notizia che fa sognare i tifosi azzurri. com. Scott McTominay del Manchester United è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. ” Manna in Inghilterra: non solo McTominay Il direttore sportivo Manna è in terra inglese. Schira conferma: McTominay apre al Napoli Anche Nicolò Schira si unisce al coro: “Scott McTominay ha dato la sua disponibilità a unirsi al ... (Napolipiu.com)