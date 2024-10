Ritardi e difficoltà nel concorso taxi a Roma: la prova scritta coinvolge oltre 4mila candidati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, lunedì 21 ottobre 2024, si è svolta alla Fiera di Roma la prova scritta per il concorso destinato all’assegnazione di 1.000 nuove licenze taxi. L’evento ha attirato un enorme numero di aspiranti tassisti, ma ha portato con sé anche disagi significativi, tra cui lunghe file e Ritardi. Circa 4.274 candidati si sono presentati, ma le difficoltà incontrate hanno sollevato interrogativi sulla logistica e sull’organizzazione dell’evento. Lunghe attese e disagi all’ingresso della Fiera di Roma La mattina è cominciata con una grande affluenza di candidati che si sono radunati all’ingresso della Fiera di Roma, situata in via Portuense. Sin dalle prime ore del giorno, aspiranti tassisti e tassiste hanno affrontato lunghe file per accedere al padiglione dove si svolgeva la prova scritta. Gaeta.it - Ritardi e difficoltà nel concorso taxi a Roma: la prova scritta coinvolge oltre 4mila candidati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, lunedì 21 ottobre 2024, si è svolta alla Fiera dilaper ildestinato all’assegnazione di 1.000 nuove licenze. L’evento ha attirato un enorme numero di aspiranti tassisti, ma ha portato con sé anche disagi significativi, tra cui lunghe file e. Circa 4.274si sono presentati, ma leincontrate hanno sollevato interrogativi sulla logistica e sull’organizzazione dell’evento. Lunghe attese e disagi all’ingresso della Fiera diLa mattina è cominciata con una grande affluenza diche si sono radunati all’ingresso della Fiera di, situata in via Portuense. Sin dalle prime ore del giorno, aspiranti tassisti e tassiste hanno affrontato lunghe file per accedere al padiglione dove si svolgeva la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bando per 1.000 licenze taxi a Roma - via al concorso il 21 ottobre ma in 400 hanno fatto ricorso - Si entra nel vivo del concorso per il rilascio di 1. 301 candidati la mattina alle 10. . 2. Chiusi i termini per presentare le domande, i 4. . . 274 aspiranti tassisti della Capitale si ritroveranno lunedì 21 ottobre alla Fiera di Roma per le prove scritte previste dal bando. 000 nuove licenze taxi a Roma. (Romatoday.it)

Bando per le licenze taxi - Cobas e sostituti si uniscono per fermare il concorso - Il bando verrà impugnato al Tar, “al massimo durante la prossima settimana” assicura il sindacato. L’obiettivo è chiaro: ottenere inizialmente una sospensiva e poi entrare nel merito del provvedimento. Cobas e Comitato sostituti alla guida si sono uniti nella battaglia contro il concorso con il... (Romatoday.it)

Due donne - due solitudini e una ricerca di libertà imprevista : la clip in esclusiva di "Taxi Monamour" - in concorso a Venezia 81 - «È la storia di un incontro casuale e intenso e ho tentato di essere un testimone silenzioso e discreto che, osservando la vita di queste due donne, potesse cogliere qualcosa di intimo e molto vero, in maniera leggera, cruda e priva di giudizio, anche se con uno sguardo estremamente personale», ha spiegato il regista. (Amica.it)