Rifiuti abbandonati a Terni, Asm: “Le fotografie non sono obbligatorie per segnalare le discariche abusive” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una precisazione da parte di Asm Terni in seguito alla segnalazione di un lettore relativa alle modalità di segnalazione delle discariche abusive in città (qui la segnalazione).































In relazione all'articolo pubblicato dalla vostra testata Terni Today

“Discariche abusive a Terni - segnalazioni impossibili. A meno che tu non sia un fotoreporter” - “Se un cittadino chiama, si identifica e fornisce indirizzo del luogo in cui ci sono rifiuti abbandonati o comunque segnala situazioni in cui lo stato dei rifiuti è tale dal richiedere un loro intervento, malgrado il segnalante dichiari le proprie generalità, la segnalazione non viene presa in... (Ternitoday.it)