Revocate le ordinanze di evacuazione a Traversara e in località Borghetto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bagnacavallo (Ravenna), 21 ottobre 2024 - Transitata l’ondata di piena del fiume Lamone, con il calo delle acque, la risoluzione del trafilamento e la conseguente cessazione di eventuali pericoli per la popolazione, sono Revocate anche le ultime ordinanze di evacuazione riguardanti la frazione bagnacavallese di Traversara, sia la località Borghetto. Viene pertanto chiuso il centro di accoglienza allestito presso la palestra delle scuole elementari di Bagnacavallo. Sono inoltre ripresi i lavori di ripristino degli argini, per consentire i quali resta chiusa al traffico (per i non residenti) via Entirate a Traversara. Si ricorda che resta severamente vietato accedere agli argini. Ilrestodelcarlino.it - Revocate le ordinanze di evacuazione a Traversara e in località Borghetto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bagnacavallo (Ravenna), 21 ottobre 2024 - Transitata l’ondata di piena del fiume Lamone, con il calo delle acque, la risoluzione del trafilamento e la conseguente cessazione di eventuali pericoli per la popolazione, sonoanche le ultimediriguardanti la frazione bagnacavallese di, sia la. Viene pertanto chiuso il centro di accoglienza allestito presso la palestra delle scuole elementari di Bagnacavallo. Sono inoltre ripresi i lavori di ripristino degli argini, per consentire i quali resta chiusa al traffico (per i non residenti) via Entirate a. Si ricorda che resta severamente vietato accedere agli argini.

