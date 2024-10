Oasport.it - Ranking WTA (21 ottobre 2024): Aryna Sabalenka scavalca Swiatek e si prende lo scettro. Paolini n.6 del mondo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Inizia una settimana piuttosto importante per il tennis femminile. C’è un cambio al vertice delWTA, come era prevedibile. Iga, che non ha disputato gli ultimi tornei asiatici (Pechino, Wuhan e Ningbo), è alle prese con un nuovo percorso agonistico con il coach belga Wim Fissette dopo la separazione da Tomasz Wiktorowski. Ebbene, viste le scadenze in classifica e i risultati della bielorussa, strepitosa sull’hard in questa stagione citando le vittorie agli Australian Open e agli US Open nonché i titoli a Cincinnati e a Wuhan, la ragazza nativa di Minsk spodesta ufficialmente dal trono Iga, fermando a 125 le settimane della polacca da n.1 dele provando a dare un seguito al proprio primato., infatti, era stata dall’11 settembre al 5 novembre del 2023 n.1 WTA (8 settimane).